***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 11:22
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841479
BIST
11:21101.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 80,04
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:216,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:217,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6034
En Düşük
7,5375
11:21385,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,86
|Açılış
|: 385,69
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|19.744.485
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.098.395
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|5.187.363
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|11.719.323
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|10.341.146
|% -9,99
|
|PINSU
|7,03
|14.565.805
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|271.287.306
|% 0,28
|
|THYAO
|10,69
|235.677.349
|% 0,66
|
|GARAN
|8,38
|205.180.171
|% -0,36
|
|ASELS
|27,46
|178.264.642
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,15
|143.685.662
|% 2,53
|
|PETKM
|3,61
|271.287.306
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|76.592.946
|% 0,00
|
|ODAS
|1,83
|121.223.335
|% -1,08
|
|ADESE
|1,57
|92.721.409
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,12
|69.526.617
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6799
|8,7234
|% 0,45
|
|Frank
|7,1564
|7,1995
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|3,21
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,50
|
|Tam
|2.536
|2.591
|16,90
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,13
|26,13
|1,91
|
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