***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:05
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858723
BIST
10:45113.986
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -1.807,63
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:456,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:457,7473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:45397,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,48
|Açılış
|: 397,47
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.109.493
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|GLRYH
|14,20
|17.170.803
|% 6,61
|
|RTALB
|36,26
|60.213.542
|% 6,33
|
|DITAS
|24,90
|3.595.180
|% 5,06
|
|TSPOR
|6,24
|2.508.093
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|2.309.471
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|10.890.270
|% -9,56
|
|EMKEL
|2,41
|649.865
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,08
|373.659.747
|% -3,70
|
|GARAN
|7,79
|280.939.032
|% -1,52
|
|THYAO
|11,54
|264.463.913
|% -0,09
|
|SISE
|6,29
|235.634.008
|% -1,41
|
|ASELS
|31,56
|182.833.070
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,08
|373.659.747
|% -3,70
|
|TSKB
|1,23
|91.291.740
|% -1,60
|
|KRDMD
|2,98
|142.393.615
|% -3,56
|
|ODAS
|2,60
|118.279.579
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,60
|66.010.123
|% -4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6211
|8,6643
|% -0,06
|
|Frank
|7,2584
|7,3022
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,65
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|-1,20
|
|Tam
|2.657
|2.672
|-1,20
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,60
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,62
|