***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 15:42
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895659
BIST
16:561.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,27
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:567,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:569,0572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:56446,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,61
|Açılış
|: 445,82
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.566.547
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.520.011
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.574.516
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.702.475
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.476.616
|% -8,09
|
|BURVA
|49,40
|6.752.088
|% -6,62
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.516.249
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,38
|4.174.838
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,40
|2.978.873.145
|% 9,09
|
|ASELS
|18,43
|2.225.500.852
|% 2,96
|
|KOZAL
|97,30
|1.532.321.318
|% 2,15
|
|GARAN
|10,25
|1.531.516.402
|% 2,30
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|685.963.142
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.114.942.631
|% 1,72
|
|ODAS
|3,99
|870.968.461
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,84
|1.131.752.267
|% 3,36
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3612
|7,3671
|% -0,38
|
|Euro
|9,0412
|9,0572
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,9922
|10,0423
|% 0,42
|
|Frank
|8,3107
|8,3608
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9575
|1,9673
|% -0,34
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|3,57
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,22
|
Seans Raporu
16:56
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 22 artarak (% 1.31 ) 1, 636
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17:05AVISA
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17:01XU100
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