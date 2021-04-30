***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:27
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933096
BIST
10:441.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:448,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:449,9835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:44468,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,63
|Açılış
|: 468,97
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:41
|TIRE
|6,18
|1.719.270
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|54.780.047
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|72.008.292
|% 8,96
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|35.529.049
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|847.677
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|28,30
|19.152.180
|% -6,29
|
|EREGL
|19,32
|234.452.989
|% 0,31
|
|THYAO
|12,16
|202.720.553
|% 1,50
|
|GARAN
|7,24
|182.998.481
|% 0,14
|
|KOZAL
|110,30
|179.718.733
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,16
|152.316.518
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,83
|67.136.717
|% 0,00
|
|GWIND
|4,95
|150.675.913
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,10
|55.381.231
|% 0,00
|
|GARAN
|7,24
|182.998.481
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,16
|152.316.518
|% 0,56
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2283
|8,2380
|% 0,43
|
|Euro
|9,9661
|9,9988
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4364
|11,4937
|% 0,33
|
|Frank
|9,0308
|9,0853
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1908
|2,2018
|% 0,50
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,81
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,01
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,24
|