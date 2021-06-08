***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 11:53
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940977
BIST
13:141.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:148,6049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:1410,4815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0233
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:14523,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,87
|Açılış
|: 523,07
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:14
|RODRG
|18,82
|3.471.655
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.809.157
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.281.943
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.529.953
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.081.729
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,90
|13.944.096
|% -7,11
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|126,90
|548.305.949
|% 1,28
|
|THYAO
|14,31
|528.592.444
|% 0,21
|
|GARAN
|8,27
|516.675.132
|% -0,24
|
|SASA
|34,48
|397.198.917
|% 2,07
|
|SISE
|8,20
|336.506.485
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|212.925.315
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|516.675.132
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,98
|102.026.704
|% -0,50
|
|SISE
|8,20
|336.506.485
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|48.875.061
|% 0,00
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6012
|8,6049
|% -0,09
|
|Euro
|10,4780
|10,4815
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1231
|12,1839
|% -0,41
|
|Frank
|9,5494
|9,6070
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,63
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.442
|3.531
|-8,81
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-4,27
|
|Çeyrek
|834
|854
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|-0,45
|