***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:09
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967296
BIST
12:361.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,87
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.374
12:368,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:3610,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:36501,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 501,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:36
|NUGYO
|12,43
|15.043.891
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,56
|50.809.969
|% 7,59
|
|SEYKM
|18,00
|10.879.886
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.176.505
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|17.665.449
|% -7,89
|
|PETKM
|6,25
|456.162.437
|% -6,16
|
|EREGL
|16,51
|930.562.124
|% 2,23
|
|KRDMD
|6,34
|494.144.430
|% -0,16
|
|GARAN
|9,16
|472.177.980
|% -1,29
|
|PETKM
|6,25
|456.162.437
|% -6,16
|
|TUPRS
|118,30
|404.788.299
|% -2,15
|
|YKBNK
|2,35
|211.882.220
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,34
|494.144.430
|% -0,16
|
|PETKM
|6,25
|456.162.437
|% -6,16
|
|ODAS
|1,41
|87.417.074
|% -2,08
|
|EREGL
|16,51
|930.562.124
|% 2,23
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9167
|8,9210
|% 0,59
|
|Euro
|10,2990
|10,3038
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0546
|12,1151
|% 0,10
|
|Frank
|9,5581
|9,6157
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3721
|2,3840
|% 0,66
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,56
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|16,56
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|8,01
|
|Çeyrek
|801
|820
|4,01
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,06
|