***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 11:00
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039922
BIST
11:032.463
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -27,14
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.455
11:0316,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:0317,5592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:03975,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 975,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:01
|RODRG
|24,18
|4.944.193
|% 8,43
|
|ORCAY
|17,86
|34.293.994
|% 7,01
|
|TURSG
|5,21
|203.674.113
|% 6,98
|
|BMSCH
|11,04
|70.880.984
|% 6,77
|
|ULUSE
|216,10
|15.467.879
|% 6,19
|
|LIDFA
|12,80
|16.168.479
|% -8,57
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|MAKIM
|17,63
|105.708.136
|% -6,32
|
|SEKUR
|14,27
|21.658.325
|% -5,93
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,46
|1.368.005.584
|% -1,21
|
|SISE
|21,06
|431.693.492
|% -1,68
|
|ASELS
|23,40
|431.646.572
|% 0,86
|
|EREGL
|27,36
|375.129.411
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,28
|283.483.916
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,57
|168.793.520
|% -1,91
|
|ODAS
|2,98
|194.175.019
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,43
|200.201.021
|% -0,89
|
|TSKB
|2,06
|88.108.895
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,78
|71.583.818
|% -3,78
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6924
|16,6985
|% 0,10
|
|Euro
|17,5447
|17,5603
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,3041
|20,4059
|% 0,20
|
|Frank
|17,3892
|17,4939
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4355
|4,4578
|% 0,10
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-3,02
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.520
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,35
|