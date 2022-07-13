***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2022 11:14
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044991
BIST
14:092.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -10,87
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.410
14:0917,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1346
|Açılış
|: 17,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4492
En Düşük
17,2317
14:0917,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1831
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6060
En Düşük
17,3268
14:09970,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,75
|Açılış
|: 970,47
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
970,84
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler14:07
|YEOTK
|72,60
|54.685.650
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|41.136.408
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|31.759.102
|% 9,95
|
|ERBOS
|110,60
|36.529.599
|% 9,94
|
|SILVR
|24,48
|3.868.795
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,32
|195.588.054
|% -9,78
|
|GZNMI
|48,80
|21.186.804
|% -7,84
|
|ULUSE
|171,30
|6.147.744
|% -7,31
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|THYAO
|50,05
|1.867.250.048
|% 1,03
|
|SISE
|21,26
|578.744.105
|% -1,21
|
|TUPRS
|235,50
|442.286.550
|% -3,13
|
|YKBNK
|4,19
|352.215.465
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,85
|307.890.860
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,85
|307.890.860
|% 0,71
|
|ODAS
|3,03
|298.040.701
|% 5,57
|
|YKBNK
|4,19
|352.215.465
|% -1,64
|
|MOBTL
|1,73
|47.600.664
|% 1,17
|
|HUNER
|2,97
|63.897.321
|% 4,21
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4380
|17,4487
|% 0,78
|
|Euro
|17,5711
|17,5952
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,7175
|20,8214
|% 1,09
|
|Frank
|17,7693
|17,8764
|% 1,29
|
|Riyal
|4,6322
|4,6554
|% 0,85
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,20
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,38
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|28,00
|
|Tam
|6.566
|6.657
|58,00
|
|Yarım
|3.199
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,59
|
Seans Raporu
14:07
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14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 27 kaybederek (% -1.12 ) 2, 589
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Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 11, 599.00 milyon TL de
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14:20CMENT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 355 adet işlem
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14:19GLYHO
Yüzde -9.78 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 483, 195 adet işlem