***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 15:13
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059632
BIST
16:363.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 73,77
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
16:3618,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,2780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:3618,2381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1333
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:361.001,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.002,63
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:34
|OYYAT
|25,30
|20.265.390
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.069.394
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|595.193.164
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.014.289
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.627.793
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.555.932
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,38
|91.691.605
|% -7,61
|
|PENTA
|389,10
|63.818.746
|% -5,88
|
|OSMEN
|31,88
|8.270.325
|% -5,12
|
|BTCIM
|30,18
|11.034.020
|% -5,09
|
|YKBNK
|7,92
|6.253.943.009
|% 4,62
|
|AKBNK
|13,03
|5.409.081.395
|% 9,96
|
|GARAN
|23,86
|3.928.867.667
|% 5,02
|
|HALKB
|8,98
|3.816.138.419
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|3.628.682.781
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,92
|6.253.943.009
|% 4,62
|
|HALKB
|8,98
|3.816.138.419
|% 5,40
|
|AKBNK
|13,03
|5.409.081.395
|% 9,96
|
|EKGYO
|4,09
|1.657.061.638
|% 2,25
|
|ISCTR
|8,61
|3.239.471.041
|% 7,09
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2172
|18,2249
|% 0,16
|
|Euro
|18,2272
|18,2348
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,9857
|21,0910
|% 0,24
|
|Frank
|18,4555
|18,5667
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8318
|4,8561
|% 0,13
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|12,30
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|8,95
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|65,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|33,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|16,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.661
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,12
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|2,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, HEKTS
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, VESTL, ISCTR
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 6 artarak (% 2.68 ) 2, 862
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, VKING, BRMEN, OYYAT, TSKB, KNFRT, HKTM, DYOBY, ULUSE, AKMGY
-
16:48
KNFRT, DYOBY, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında