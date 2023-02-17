***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:39
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114721
BIST
12:485.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,80
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:4818,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:4820,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0728
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:481.106,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.106,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CMBTN
|674,30
|58.006.116
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|30.468.755
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|79.088.391
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|52.013.235
|% 9,97
|
|KONYA
|3.944,00
|222.803.221
|% 9,96
|
|KOZAL
|27,32
|2.179.706.528
|% -94,80
|
|LIDER
|97,20
|19.994.974
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.975.750
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|761.430.009
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.131.879
|% -9,94
|
|TUPRS
|630,30
|2.270.638.023
|% -0,02
|
|THYAO
|142,10
|2.186.099.669
|% 1,50
|
|KOZAL
|27,32
|2.179.706.528
|% -94,80
|
|KRDMD
|19,64
|2.143.918.396
|% 2,13
|
|EREGL
|43,72
|1.834.675.844
|% -1,75
|
|KRDMD
|19,64
|2.143.918.396
|% 2,13
|
|KOZAL
|27,32
|2.179.706.528
|% -94,80
|
|AKBNK
|16,16
|952.659.305
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,10
|524.209.065
|% -0,22
|
|EKGYO
|7,44
|414.000.759
|% 1,78
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8650
|18,8708
|% 0,12
|
|Euro
|20,0681
|20,0762
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,4599
|22,5726
|% -0,32
|
|Frank
|20,1796
|20,3012
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0144
|5,0396
|% 0,10
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-10,37
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.521
|7.574
|-82,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-1,14
|