***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 10:02
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115798
BIST
10:535.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -15,30
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:5318,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8799
En Düşük
18,8057
10:5320,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0299
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:531.116,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.116,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.116,44
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:53
|SEGYO
|2,31
|8.558.393
|% 10,00
|
|BNTAS
|7,02
|94.743.248
|% 9,86
|
|VANGD
|5,69
|4.773.618
|% 9,85
|
|RYGYO
|12,09
|83.487.108
|% 9,51
|
|BURVA
|36,44
|12.883.018
|% 8,26
|
|AFYON
|11,34
|139.677.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|44.133.203
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|162.234.129
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,47
|15.629.170
|% -9,99
|
|CMBTN
|734,30
|40.705.593
|% -9,99
|
|EREGL
|46,36
|3.245.550.576
|% -7,02
|
|KRDMD
|23,22
|2.020.604.871
|% -7,42
|
|THYAO
|138,90
|1.435.343.998
|% 1,02
|
|ISDMR
|43,40
|985.665.708
|% 7,59
|
|EKGYO
|8,28
|973.701.431
|% -7,28
|
|EKGYO
|8,28
|973.701.431
|% -7,28
|
|KRDMD
|23,22
|2.020.604.871
|% -7,42
|
|EREGL
|46,36
|3.245.550.576
|% -7,02
|
|YKBNK
|9,14
|441.076.234
|% 1,90
|
|AKBNK
|16,12
|723.584.455
|% 1,38
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8754
|18,8799
|% 0,07
|
|Euro
|20,1137
|20,1213
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,8211
|22,9355
|% 0,23
|
|Frank
|20,3082
|20,4305
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,04
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,03
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,36
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.629
|7.702
|3,00
|
|Yarım
|3.727
|3.769
|2,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.884
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,38
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Seans Raporu
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