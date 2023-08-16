***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2023 10:07
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RYSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185891
BIST
'
13:287.683
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,62
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2827,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0066
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2829,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0620
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:281.658,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.658,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:28
|COSMO
|146,30
|28.508.748
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|BURCE
|145,40
|107.966.272
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.486.161
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.635.534
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.125.168
|% -9,94
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|TUPRS
|119,10
|4.529.944.439
|% 4,11
|
|ASTOR
|135,40
|3.968.383.653
|% -2,87
|
|THYAO
|257,20
|3.797.945.044
|% -0,96
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|ZOREN
|5,19
|1.794.528.750
|% 4,22
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|YKBNK
|16,46
|2.924.468.888
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,71
|1.337.139.155
|% 2,11
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0633
|% 0,02
|
|Euro
|29,5533
|29,5687
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3983
|34,5708
|% 0,47
|
|Frank
|30,6818
|30,8667
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1934
|7,2294
|% 0,10
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|4,95
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.092
|11.162
|-22,00
|
|Yarım
|5.563
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|