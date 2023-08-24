***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 17:49
***RYSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189351
BIST
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13:037.453
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -38,53
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0326,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,5541
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0328,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,6467
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:031.625,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 41,19
|Açılış
|: 1.625,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ALFAS
|869,30
|1.095.314.992
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.437.170
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.316.584
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.766.511.715
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.125.370
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.257.730
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|289,90
|6.179.539.324
|% 1,72
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|KLSER
|104,50
|3.027.592.340
|% -8,89
|
|THYAO
|229,20
|3.008.084.349
|% -0,56
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|YKBNK
|16,51
|2.639.469.055
|% -2,02
|
|ISCTR
|17,70
|2.296.582.599
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|SKBNK
|3,98
|419.772.255
|% -2,21
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3226
|26,3281
|% 2,15
|
|Euro
|28,4080
|28,4941
|% 2,32
|
|Sterlin
|33,1188
|33,2849
|% 2,54
|
|Frank
|29,6740
|29,8527
|% 2,48
|
|Riyal
|7,0188
|7,0540
|% 2,72
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
|