***RYSAS* *BRMEN* *TDGYO* *DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.09.2020 09:13
***RYSAS******BRMEN******TDGYO******DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, DGATE, RYSAS, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873871
BIST
10:281.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:287,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4723
En Düşük
7,4364
10:288,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8310
En Düşük
8,7918
10:28463,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,62
|Açılış
|: 463,94
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:28
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.100.070
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|43.121.070
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|4.355.622
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|KENT
|377,00
|2.983.656
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,30
|225.916.730
|% 8,59
|
|FENER
|44,50
|164.920.625
|% 9,28
|
|TSPOR
|6,31
|134.998.372
|% 6,59
|
|THYAO
|10,86
|108.910.126
|% 0,93
|
|BJKAS
|3,93
|108.372.120
|% 7,38
|
|GSRAY
|4,30
|225.916.730
|% 8,59
|
|EKGYO
|1,85
|75.399.955
|% 1,65
|
|YGYO
|0,94
|27.160.411
|% 2,17
|
|BJKAS
|3,93
|108.372.120
|% 7,38
|
|IHLAS
|0,90
|20.511.280
|% -2,17
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4685
|7,4723
|% 0,24
|
|Euro
|8,8238
|8,8310
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7789
|9,8279
|% -0,03
|
|Frank
|8,1054
|8,1543
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9849
|1,9949
|% 0,22
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
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10:42ARENA
Yüzde 4.06 oranında artışla 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 209 adet işlem
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, MGROS, KRDMD
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, EREGL, EKGYO
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10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 07 artarak (% 0.40 ) 1, 012
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10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ARTI, UZERB, COSMO, KSTUR, YONGA, GOODY, MERIT, EMNIS, SUMAS