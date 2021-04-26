***RYSAS* *INDES*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.04.2021 09:19
ayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930789
BIST
10:501.360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.360
En Düşük
1.344
10:508,3555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3418
10:5010,1104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0292
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,2769
En Düşük
10,1017
10:50478,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 478,02
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
477,49
BIST En Aktif Hisseler10:50
|MAALT
|193,60
|6.007.555
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,63
|25.941.301
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|32,56
|20.922.715
|% -3,33
|
|DZGYO
|1,55
|1.070.566
|% -3,13
|
|GARAN
|7,05
|316.741.065
|% -0,28
|
|EREGL
|18,41
|264.647.361
|% 2,33
|
|GWIND
|6,06
|260.125.382
|% 8,99
|
|PETKM
|6,41
|206.483.705
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,03
|165.446.291
|% 0,86
|
|GARAN
|7,05
|316.741.065
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,83
|79.837.616
|% 1,67
|
|GWIND
|6,06
|260.125.382
|% 8,99
|
|YKBNK
|2,08
|85.061.914
|% 0,00
|
|TSKB
|1,22
|45.726.395
|% 0,83
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3501
|8,3555
|% -0,16
|
|Euro
|10,1005
|10,1104
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6137
|11,6720
|% 0,28
|
|Frank
|9,1153
|9,1702
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2243
|2,2355
|% -0,02
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,96
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|-0,73
|