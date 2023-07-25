***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.07.2023 08:59
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174785
BIST
'
10:476.665
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -29,88
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4726,9579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0161
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4729,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0848
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:471.700,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.700,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:45
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9579
|% 0,06
|
|Euro
|29,8047
|29,8295
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,5662
|34,7396
|% 0,22
|
|Frank
|30,9371
|31,1235
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,60
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,09
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.049
|11.177
|23,00
|
|Yarım
|5.524
|5.614
|11,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,22
|21,25
|0,11
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|-0,11
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00PAPIL
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 272 adet işlem
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10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.07 ) 7, 242
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10:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, THYAO, AKBNK
-
10:59XU100
Endeks 6, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 29, 582.00 milyon TL de