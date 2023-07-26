***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.07.2023 09:01
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [RYSAS]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175233
BIST
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10:186.652
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 46,58
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1826,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0367
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1829,8363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1139
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:181.707,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.707,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ZEDUR
|66,55
|25.545.475
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|EDIP
|27,46
|27.104.212
|% 8,88
|
|AKYHO
|2,77
|12.552.003
|% 8,20
|
|SMRTG
|68,30
|382.156.651
|% 7,50
|
|BURCE
|155,10
|109.632.905
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|EUPWR
|164,50
|113.873.254
|% -4,97
|
|YKBNK
|12,78
|1.336.338.831
|% -4,41
|
|ASTOR
|100,90
|1.007.245.240
|% 0,90
|
|THYAO
|218,70
|924.507.927
|% 0,64
|
|KCHOL
|118,90
|630.535.991
|% 2,06
|
|KOZAL
|26,66
|609.460.400
|% 4,55
|
|YKBNK
|12,78
|1.336.338.831
|% -4,41
|
|TSPOR
|6,44
|201.096.829
|% 3,21
|
|EKGYO
|8,27
|224.345.900
|% 0,98
|
|KOZAL
|26,66
|609.460.400
|% 4,55
|
|ODAS
|10,04
|212.513.148
|% 1,83
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9450
|26,9561
|% 0,14
|
|Euro
|29,8217
|29,8363
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,6331
|34,8068
|% 0,05
|
|Frank
|31,1257
|31,3132
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1664
|7,2024
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|5,84
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.111
|11.223
|51,00
|
|Yarım
|5.547
|5.637
|25,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.819
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,40
|0,03
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,37
|