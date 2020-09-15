***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2020 15:45
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875104
BIST
17:061.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -10,28
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:067,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:068,8710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:06469,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,14
|Açılış
|: 469,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,41
BIST En Aktif Hisseler17:04
|EUKYO
|2,31
|8.260.087
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.027.236
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.754.576
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.181.919
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|81.581.702
|% -8,75
|
|METUR
|5,52
|4.006.607
|% -8,00
|
|PETKM
|4,36
|1.370.316.433
|% 1,40
|
|KRDMD
|3,11
|1.243.059.079
|% -1,27
|
|ECILC
|6,92
|571.586.032
|% 4,37
|
|SISE
|6,38
|478.268.624
|% -0,78
|
|TUPRS
|81,40
|399.792.943
|% 0,06
|
|KRDMD
|3,11
|1.243.059.079
|% -1,27
|
|PETKM
|4,36
|1.370.316.433
|% 1,40
|
|IHLAS
|1,07
|226.490.981
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,48
|213.546.761
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|288.642.750
|% 3,26
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4835
|7,4864
|% 0,03
|
|Euro
|8,8666
|8,8729
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,6155
|9,6637
|% 0,34
|
|Frank
|8,2149
|8,2643
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9892
|1,9992
|% 0,01
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-3,78
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.103
|3.181
|-7,56
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|-3,66
|
|Çeyrek
|752
|769
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,19
|