***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2020 14:35
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879072
BIST
16:391.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:397,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0574
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:399,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:39476,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,84
|Açılış
|: 476,65
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|VKING
|6,71
|4.341.547
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.620.646
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.807
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.853.462
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.396.898.089
|% -1,41
|
|ODAS
|3,37
|1.206.282.581
|% 3,06
|
|ASELS
|18,60
|828.937.038
|% 0,32
|
|SISE
|6,79
|792.157.098
|% -0,88
|
|PETKM
|4,35
|615.676.669
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.206.282.581
|% 3,06
|
|GARAN
|7,01
|1.396.898.089
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|468.972.733
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|320.047.312
|% 4,35
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8500
|7,8552
|% 0,74
|
|Euro
|9,2438
|9,2504
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0989
|10,1495
|% 0,92
|
|Frank
|8,5498
|8,6013
|% 1,07
|
|Riyal
|2,0906
|2,1010
|% 0,89
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|10,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,73
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:52MSGYO
Yüzde 5.35 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 799, 464 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 04 kaybederek (% -0.24 ) 1, 283
-
16:51XU100
Endeks 1, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 13, 559.00 milyon TL de
-
16:51ERSU
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 326, 691 adet işlem
-
16:50SONME
Yüzde 5.41 oranında artışla 17.15 lira fiyatla işlem gören hissede 314, 902 adet işlem