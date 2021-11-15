***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2021 09:07
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977640
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.639
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0
En Düşük
0
18:059,9672
En Yüksek
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|: -0,32%
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|Açılış
|: 9,9880
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|Önceki Kapanış
|: 9,9430
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10,0505
En Düşük
9,9444
18:0511,4286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0239
|Açılış
|: 11,4250
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|Önceki Kapanış
|: 11,3750
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11,5209
En Düşük
11,4122
18:05596,71
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|Açılış
|: 596,71
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|Önceki Kapanış
|: 599,97
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603,01
En Düşük
594,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|3,86
|1.285.514
|% 18,18
|
|MSGYO
|4,52
|2.800.430
|% 1,18
|
|ALCAR
|291,00
|20.099.290
|% 1,09
|
|ALMAD
|1,33
|2.457.006
|% 0,00
|
|CCOLA
|92,25
|24.615.056
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,33
|2.457.006
|% 0,00
|
|CCOLA
|92,25
|24.615.056
|% 0,00
|
|EDIP
|3,87
|19.434.942
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,04
|75.803.782
|% 0,00
|
|GUBRF
|66,65
|206.405.428
|% 0,00
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% 0,00
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 0,00
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,00
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9599
|9,9672
|% -0,32
|
|Euro
|11,4193
|11,4286
|% -0,21
|
|Sterlin
|13,3726
|13,4397
|% -0,06
|
|Frank
|10,8148
|10,8799
|% -0,03
|
|Riyal
|2,6547
|2,6681
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-8,00
|
|Altın Gr.
|596
|596
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,04
|8,05
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|