***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2022 09:14
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033769
BIST
12:102.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,42
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:1016,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0431
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:1017,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0278
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:10967,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,27
|Açılış
|: 967,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:10
|MZHLD
|80,55
|14.182.808
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.953.736
|% 9,97
|
|PENTA
|492,10
|47.368.282
|% 8,99
|
|AKSEN
|22,96
|224.045.788
|% 8,71
|
|MRGYO
|1,67
|19.093.705
|% 8,44
|
|AVGYO
|2,84
|23.620.000
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.431.515
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|53.443.863
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,21
|1.534.926
|% -4,33
|
|THYAO
|49,94
|2.036.222.645
|% 0,08
|
|SASA
|38,12
|949.887.188
|% 4,50
|
|KRDMD
|15,02
|814.960.739
|% 2,18
|
|HEKTS
|32,14
|728.575.059
|% 2,62
|
|SISE
|21,20
|692.092.741
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,88
|459.792.890
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,73
|476.442.898
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,30
|121.787.266
|% 1,56
|
|KARSN
|7,09
|414.553.417
|% 1,43
|
|DOHOL
|3,99
|232.031.857
|% -0,50
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4315
|16,4385
|% 0,26
|
|Euro
|17,6309
|17,6495
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,6017
|20,7050
|% -0,06
|
|Frank
|17,0080
|17,1105
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3679
|4,3898
|% 0,14
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.439
|6.536
|-39,00
|
|Tam
|6.410
|6.571
|-31,24
|
|Yarım
|3.098
|3.179
|-15,11
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,55
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,75
|