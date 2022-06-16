***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2022 08:54
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037552
BIST
10:312.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,01
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.530
10:3117,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0571
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2998
En Düşük
17,1975
10:3118,0111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
10:311.017,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.017,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:31
|UFUK
|73,70
|2.665.097
|% 10,00
|
|TETMT
|262,90
|10.783.053
|% 8,01
|
|YGGYO
|21,90
|6.062.559
|% 7,56
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|MAKTK
|3,29
|17.659.872
|% 6,47
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|RAYSG
|12,26
|1.116.249
|% -5,26
|
|ENKAI
|17,96
|62.015.434
|% -4,32
|
|ULAS
|2,99
|632.234
|% -3,55
|
|THYAO
|48,10
|1.311.215.390
|% -0,70
|
|EREGL
|30,30
|675.763.425
|% 1,13
|
|SASA
|45,82
|474.481.716
|% 2,46
|
|SISE
|21,80
|415.254.022
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,30
|236.645.124
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,15
|37.640.873
|% 0,88
|
|THYAO
|48,10
|1.311.215.390
|% -0,70
|
|DOHOL
|4,11
|94.743.812
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,76
|109.931.790
|% -0,21
|
|EREGL
|30,30
|675.763.425
|% 1,13
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2843
|17,2948
|% 0,33
|
|Euro
|17,9777
|18,0111
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,8077
|20,9120
|% -0,46
|
|Frank
|17,2637
|17,3677
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5948
|4,6178
|% 0,40
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.741
|6.844
|-27,00
|
|Yarım
|3.309
|3.347
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,55
|