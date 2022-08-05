***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2022 09:13
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052160
BIST
10:122.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,25
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.724
10:1217,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0609
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9704
En Düşük
17,8915
10:1218,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:121.034,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.034,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:09
|OBASE
|13,97
|2.055.238
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|6.962.180
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|25.832.895
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,06
|65.354.137
|% 9,69
|
|YEOTK
|26,02
|37.372.996
|% 7,97
|
|SNGYO
|4,49
|4.647.168
|% -9,84
|
|ASUZU
|311,10
|4.062.277
|% -5,73
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,62
|2.028.231
|% -4,21
|
|TMSN
|57,20
|5.813.732
|% -3,78
|
|THYAO
|55,45
|213.239.216
|% 0,27
|
|SISE
|23,90
|116.541.507
|% 0,59
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|SASA
|50,50
|72.137.422
|% 0,90
|
|YKBNK
|5,06
|71.891.754
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9655
|% 0,31
|
|Euro
|18,3873
|18,4031
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,7841
|21,8934
|% 0,30
|
|Frank
|18,6929
|18,8055
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,82
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.913
|6.978
|-12,00
|
|Yarım
|3.368
|3.412
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|0,66
|
Seans Raporu
10:09
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