***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2022 09:12
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058478
BIST
10:283.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 45,95
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.185
En Düşük
3.149
10:2818,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:2818,1330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:281.025,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.025,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKBN
|6,05
|185.408.947
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|576.193
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|NIBAS
|10,26
|16.364.369
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|8.199.576
|% 9,96
|
|SILVR
|28,36
|3.463.657
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|3.655.897
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,85
|77.755.348
|% -6,42
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|COSMO
|28,00
|1.545.656
|% -4,37
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|GARAN
|27,30
|1.133.508.439
|% 5,98
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|THYAO
|70,70
|1.013.858.055
|% 0,57
|
|ISCTR
|8,14
|1.425.348.650
|% 3,83
|
|YKBNK
|6,94
|1.111.360.790
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,94
|516.640.718
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,59
|1.390.225.221
|% 5,09
|
|HALKB
|7,10
|714.520.352
|% 9,40
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1752
|18,1854
|% 0,12
|
|Euro
|18,1265
|18,1330
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3814
|21,4886
|% -0,26
|
|Frank
|18,7686
|18,8817
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,12
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,84
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.855
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.340
|3.379
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,24
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Seans Raporu
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