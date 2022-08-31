***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.08.2022 09:21
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059006
BIST
13:263.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 9,80
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:2618,1968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:2618,1597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0508
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:261.001,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,91
|Açılış
|: 1.001,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:24
|EGGUB
|279,40
|88.778.856
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.752.995
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.184.336
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.215.376
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.820.261
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,39
|2.928.160
|% -7,55
|
|PAMEL
|129,00
|5.285.247
|% -6,52
|
|THYAO
|72,10
|3.969.736.136
|% 2,34
|
|GARAN
|23,22
|1.820.783.194
|% -4,13
|
|HALKB
|8,32
|1.618.577.025
|% 6,12
|
|PETKM
|13,63
|1.505.482.531
|% 1,34
|
|EKGYO
|4,04
|1.206.011.700
|% 0,25
|
|EKGYO
|4,04
|1.206.011.700
|% 0,25
|
|HALKB
|8,32
|1.618.577.025
|% 6,12
|
|VAKBN
|7,05
|1.188.586.974
|% 6,02
|
|YKBNK
|6,80
|1.084.703.811
|% -0,87
|
|PETKM
|13,63
|1.505.482.531
|% 1,34
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1827
|18,1968
|% -0,02
|
|Euro
|18,1557
|18,1621
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,0855
|21,1913
|% -0,09
|
|Frank
|18,5163
|18,6279
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,14
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,51
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|6.693
|6.794
|-69,00
|
|Tam
|6.729
|6.781
|-51,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|-2,95
|