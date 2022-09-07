***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 09:10
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060825
BIST
12:193.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -10,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:1918,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:1918,0802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:191.000,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.000,10
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,18
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ORGE
|12,98
|50.659.507
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|23.218.316
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|83.862.933
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.947.720
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,33
|35.814.959
|% -5,88
|
|VKING
|7,21
|6.204.356
|% -5,63
|
|ALKA
|66,60
|31.470.275
|% -5,60
|
|YKBNK
|8,04
|4.068.480.202
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,13
|3.276.356.557
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,83
|2.987.498.256
|% 7,10
|
|THYAO
|74,00
|2.617.515.799
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,23
|1.837.999.122
|% -2,85
|
|EKGYO
|4,83
|2.987.498.256
|% 7,10
|
|YKBNK
|8,04
|4.068.480.202
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,13
|3.276.356.557
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,23
|1.837.999.122
|% -2,85
|
|VAKBN
|10,77
|1.725.582.972
|% 6,85
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2291
|18,2441
|% 0,05
|
|Euro
|18,0633
|18,0714
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8885
|20,9933
|% -0,22
|
|Frank
|18,4783
|18,5896
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,08
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,65
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|8,00
|
|Tam
|6.774
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-0,35
|