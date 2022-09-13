***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2022 09:12
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062495
BIST
10:193.699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 50,02
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
10:1918,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2483
En Düşük
18,2119
10:1918,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0695
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
10:191.010,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.010,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:19
|RODRG
|36,54
|1.581.853
|% 9,99
|
|VAKBN
|15,66
|54.318.119
|% 9,97
|
|VAKFN
|3,97
|53.766.316
|% 9,97
|
|GARAN
|31,64
|1.426.258.429
|% 9,94
|
|YONGA
|31,50
|150.917
|% 9,83
|
|ASUZU
|264,90
|25.667.486
|% -9,99
|
|BJKAS
|6,51
|50.946.820
|% -7,26
|
|SEKUR
|19,80
|2.146.594
|% -4,99
|
|RAYSG
|12,05
|55.183
|% -4,89
|
|SAYAS
|15,50
|1.602.795
|% -4,85
|
|AKBNK
|18,48
|1.886.884.743
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,54
|1.507.042.516
|% -0,08
|
|THYAO
|76,50
|1.443.650.912
|% 2,07
|
|GARAN
|31,64
|1.426.258.429
|% 9,94
|
|YKBNK
|10,11
|1.400.620.352
|% 4,33
|
|EKGYO
|5,40
|990.442.551
|% 0,93
|
|YKBNK
|10,11
|1.400.620.352
|% 4,33
|
|ISCTR
|12,54
|1.507.042.516
|% -0,08
|
|AKBNK
|18,48
|1.886.884.743
|% 5,54
|
|HALKB
|16,55
|783.634.635
|% 9,39
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2325
|18,2483
|% 0,18
|
|Euro
|18,5082
|18,5182
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2941
|21,4009
|% 0,29
|
|Frank
|19,1105
|19,2256
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,04
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.790
|6.849
|-7,00
|
|Yarım
|3.309
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|0,43
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34VAKFN
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 690, 192 adet işlem
-
10:33ASELS
Yüzde 5.65 oranında artışla 34.06 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 176, 375 adet işlem
-
10:31MRGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 099, 671 adet işlem
-
10:30XU100
Endeks 3, 687 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 15, 120.00 milyon TL de
-
10:30INVEO
Yüzde 5.67 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 085 adet işlem