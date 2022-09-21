***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2022 09:14
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064352
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
0
En Düşük
0
18:0518,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
18:0518,1654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0889
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
18:05985,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,48
|Açılış
|: 985,48
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|26,82
|126.429.566
|% 290,91
|
|KZBGY
|35,68
|75.501.293
|% 0,00
|
|MAGEN
|15,25
|55.148.564
|% 0,00
|
|ULUFA
|6,54
|52.079.457
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,76
|90.124.732
|% 0,00
|
|ACSEL
|52,95
|20.525.102
|% 0,00
|
|ADEL
|32,30
|5.161.312
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|103.951.549
|% 0,00
|
|AFYON
|4,88
|64.782.816
|% 0,00
|
|AGYO
|5,26
|27.721.166
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% 0,00
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 0,00
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.362
|% 0,00
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 0,00
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3078
|18,3192
|% 0,00
|
|Euro
|18,1483
|18,1654
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,7242
|20,8281
|% -0,24
|
|Frank
|18,9253
|19,0394
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8547
|4,8791
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|11,02
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,31
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.689
|6.795
|20,00
|
|Yarım
|3.259
|3.309
|10,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR