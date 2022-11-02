***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2022 09:03
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076096
BIST
10:304.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,96
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3018,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3018,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:30988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,42
|Açılış
|: 988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKKO
|37,26
|10.425.348
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.613.048
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,46
|68.819.764
|% 8,05
|
|KONTR
|116,10
|405.641.061
|% 7,60
|
|AZTEK
|21,12
|42.379.876
|% 7,43
|
|MARTI
|5,60
|15.197.975
|% -9,39
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,90
|82.535.456
|% -6,99
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|CELHA
|21,76
|13.373.930
|% -4,98
|
|THYAO
|102,40
|805.243.826
|% 0,00
|
|SASA
|129,60
|656.577.281
|% -1,44
|
|ASELS
|33,86
|625.864.200
|% 1,56
|
|PETKM
|13,94
|487.324.163
|% 2,42
|
|TUPRS
|394,90
|422.169.055
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,57
|361.497.035
|% 1,33
|
|IHLAS
|0,83
|34.188.720
|% 2,47
|
|PETKM
|13,94
|487.324.163
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,34
|72.168.904
|% 2,18
|
|YKBNK
|9,20
|248.018.936
|% -0,54
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6218
|% 0,19
|
|Euro
|18,3961
|18,4064
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3178
|21,4247
|% 0,15
|
|Frank
|18,5485
|18,6602
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,06
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.274
|1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|0,71
|
Seans Raporu
10:28
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10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 79 artarak (% 0.31 ) 4, 430
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10:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
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10:42XU100
Endeks 4, 074 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 10, 858.00 milyon TL de
-
10:42DAPGM
Yüzde 4.42 oranında artışla 60.20 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 833 adet işlem
-
10:41DERIM
Yüzde 4.66 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 294, 037 adet işlem