***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2022 09:13
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078458
BIST
13:424.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 52,83
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
13:4218,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0860
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
13:4218,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0564
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
13:421.021,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:42
|ODAS
|9,79
|1.603.965.825
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.864.281
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|48.820.536
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.962.558
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.504.866
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.561.421
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.801.980
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|59.919.797
|% -9,84
|
|ULAS
|7,33
|6.208.549
|% -9,39
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,80
|5.473.276.993
|% -0,18
|
|EREGL
|36,08
|2.841.852.352
|% 0,95
|
|TTKOM
|13,84
|2.575.406.231
|% 1,02
|
|TCELL
|31,72
|2.312.008.576
|% 7,89
|
|ASELS
|36,86
|2.231.592.470
|% 1,88
|
|EKGYO
|5,15
|1.272.506.868
|% -0,96
|
|TTKOM
|13,84
|2.575.406.231
|% 1,02
|
|SKBNK
|2,16
|366.646.180
|% 2,37
|
|ODAS
|9,79
|1.603.965.825
|% 10,00
|
|TSKB
|3,14
|475.543.371
|% 0,64
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5960
|18,6086
|% 0,46
|
|Euro
|18,7023
|18,7190
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2236
|21,3300
|% -0,42
|
|Frank
|18,8033
|18,9165
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,38
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,29
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.779
|6.881
|112,00
|
|Tam
|6.820
|6.870
|-18,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|-0,68
|