***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 09:18
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080207
BIST
12:294.768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 110,55
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.776
En Düşük
4.677
12:2918,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
12:2919,3855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1141
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4080
En Düşük
19,2248
12:291.065,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.065,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,53
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler12:29
|ALBRK
|3,08
|218.610.172
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.995.465
|% 9,99
|
|YAYLA
|7,06
|103.805.747
|% 9,97
|
|PRDGS
|11,58
|122.631.628
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|132.345.370
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,40
|202.888.334
|% -9,14
|
|SNGYO
|3,12
|394.067.620
|% -9,04
|
|KIMMR
|7,78
|14.264.015
|% -6,83
|
|YKBNK
|11,45
|4.673.080.156
|% 6,12
|
|THYAO
|107,50
|3.852.329.224
|% -1,38
|
|ISCTR
|10,38
|3.777.507.316
|% 6,68
|
|AKBNK
|17,30
|3.383.493.051
|% 6,86
|
|VAKBN
|10,29
|2.258.381.864
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,45
|4.673.080.156
|% 6,12
|
|ISCTR
|10,38
|3.777.507.316
|% 6,68
|
|SKBNK
|2,46
|809.283.169
|% 5,13
|
|EKGYO
|5,66
|1.525.664.135
|% 1,80
|
|TSKB
|3,45
|894.747.399
|% 5,83
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6149
|% 0,07
|
|Euro
|19,3769
|19,3855
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,0246
|22,1350
|% 0,11
|
|Frank
|19,6972
|19,8158
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|17,00
|
|Tam
|7.079
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.438
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,19
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,20
|