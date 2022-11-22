***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2022 09:02
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081505
BIST
10:184.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 78,18
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.649
En Düşük
4.567
10:1818,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:1819,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0402
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:181.042,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.042,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:18
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|12.549.364
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|41.516.920
|% 9,98
|
|TDGYO
|10,29
|3.078.583
|% 9,94
|
|SEYKM
|10,52
|48.225.240
|% 9,93
|
|SILVR
|17,34
|2.920.056
|% -9,97
|
|ERCB
|143,60
|4.091.061
|% -4,77
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
|
|SASA
|145,90
|1.953.595.596
|% 7,36
|
|HEKTS
|39,64
|1.353.367.726
|% 5,99
|
|EREGL
|38,64
|1.224.728.688
|% 2,49
|
|THYAO
|108,30
|960.403.866
|% 1,31
|
|TUPRS
|445,90
|780.116.895
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,79
|409.193.545
|% 0,17
|
|KRDMD
|13,40
|622.939.451
|% 1,90
|
|YKBNK
|11,31
|507.170.176
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,45
|100.279.774
|% 0,00
|
|PETKM
|15,55
|621.268.435
|% 1,70
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6245
|18,6292
|% 0,05
|
|Euro
|19,1075
|19,1146
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,9739
|22,0841
|% 0,15
|
|Frank
|19,3779
|19,4946
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,06
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.976
|7.070
|-2,00
|
|Yarım
|3.393
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,11
|
|B. Petrol
|87,62
|87,62
|0,17
|