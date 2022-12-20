***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2022 09:03
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088633
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
0
En Düşük
0
18:0518,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6738
En Düşük
18,6247
18:0519,7775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8742
En Düşük
19,7252
18:051.073,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.073,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.077,27
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|89,70
|44.219.369
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|240.439.771
|% 0,00
|
|AKCNS
|56,30
|50.107.664
|% 0,00
|
|AKENR
|5,54
|66.527.103
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,30
|340.778.721
|% 0,00
|
|ADEL
|89,70
|44.219.369
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|240.439.771
|% 0,00
|
|AKCNS
|56,30
|50.107.664
|% 0,00
|
|AKENR
|5,54
|66.527.103
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,30
|340.778.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 0,00
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 0,00
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 0,00
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 0,00
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6393
|% -0,06
|
|Euro
|19,7503
|19,7759
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5368
|22,6498
|% -0,19
|
|Frank
|20,0042
|20,1247
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,64
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,95
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.236
|7.293
|3,00
|
|Yarım
|3.515
|3.566
|2,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.782
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|0,02
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem