***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.05.2023 09:14
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151206
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0898
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6581
En Düşük
19,3896
09:5521,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1526
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.273,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|27.465
|% 180,00
|
|QNBFL
|81,85
|61.838
|% 9,94
|
|PSGYO
|4,82
|6.896.379
|% 9,79
|
|CEOEM
|9,50
|193.781
|% 6,15
|
|SAMAT
|23,56
|17.945.372
|% 4,43
|
|AYES
|15,84
|996.935
|% -10,00
|
|EREGL
|27,72
|59.362.047
|% -10,00
|
|OTKAR
|783,00
|130.572.663
|% -10,00
|
|ISBIR
|65,80
|1.541.945
|% -9,99
|
|DESA
|40,24
|60.360
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,58
|8.576.685.211
|% -9,95
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,58
|8.576.685.211
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|DOHOL
|8,85
|1.193.422.174
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6492
|19,6538
|% 0,46
|
|Euro
|21,3879
|21,3931
|% 0,72
|
|Sterlin
|24,4243
|24,5468
|% 0,62
|
|Frank
|21,8093
|21,9406
|% 0,47
|
|Riyal
|5,2229
|5,2491
|% 0,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|5,61
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,09
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.654
|4.893
|29,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,90
|73,90
|-0,27
|