***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2023 09:49
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189497
BIST
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13:037.453
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -38,53
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0326,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,5541
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0328,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,6467
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:031.625,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 41,19
|Açılış
|: 1.625,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ALFAS
|869,30
|1.095.314.992
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.437.170
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.316.584
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.766.511.715
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.125.370
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.257.730
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|289,90
|6.179.539.324
|% 1,72
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|KLSER
|104,50
|3.027.592.340
|% -8,89
|
|THYAO
|229,20
|3.008.084.349
|% -0,56
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|YKBNK
|16,51
|2.639.469.055
|% -2,02
|
|ISCTR
|17,70
|2.296.582.599
|% -1,67
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|SKBNK
|3,98
|419.772.255
|% -2,21
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3226
|26,3281
|% 2,15
|
|Euro
|28,4080
|28,4941
|% 2,32
|
|Sterlin
|33,1188
|33,2849
|% 2,54
|
|Frank
|29,6740
|29,8527
|% 2,48
|
|Riyal
|7,0188
|7,0540
|% 2,72
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
|