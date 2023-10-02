***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.10.2023 09:11
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198436
BIST
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13:318.447
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 112,52
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:3127,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0801
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:3128,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0145
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:311.619,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.619,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ZOREN
|6,27
|2.844.980.109
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.936.472
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.421.908
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|55.050.662
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.977.128
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.098.234
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,60
|7.422.489.054
|% 2,93
|
|SISE
|55,65
|3.378.776.844
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.980.109
|% 10,00
|
|EREGL
|44,98
|2.554.560.583
|% 1,03
|
|KRDMD
|30,32
|2.383.228.457
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.844.980.109
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,20
|1.717.738.909
|% 1,49
|
|YKBNK
|18,54
|2.269.326.636
|% 0,43
|
|SKBNK
|6,57
|591.521.044
|% 3,79
|
|ADESE
|2,45
|218.752.788
|% 3,81
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4564
|27,4625
|% 0,29
|
|Euro
|28,9800
|28,9940
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,2934
|33,4604
|% -0,01
|
|Frank
|29,9358
|30,1162
|% 0,47
|
|Riyal
|7,2998
|7,3364
|% 0,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.823
|10.922
|-166,00
|
|Yarım
|5.428
|5.484
|-83,00
|
|Çeyrek
|2.706
|2.742
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|19,12
|19,15
|-0,40
|
|B. Petrol
|92,98
|92,98
|0,78
|