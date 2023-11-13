***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2023 09:14
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217248
BIST
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16:277.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,69
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2728,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0477
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5958
En Düşük
28,4784
16:2730,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:271.779,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.779,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.416.323
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.204.449
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,60
|10.526.932.224
|% 3,27
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.650.916.632
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.916.956.840
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.923.459.596
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.805.471
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.566.209.563
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|636.588.610
|% -2,30
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5839
|28,5958
|% 0,17
|
|Euro
|30,5155
|30,5264
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,9228
|35,0979
|% 0,35
|
|Frank
|31,4799
|31,6695
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% 0,16
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|853,03
|855,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,24
|978,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,29
|1.935,64
|% 0,66
|