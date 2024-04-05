***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2024 17:11
***RYSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYSAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268606
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0620
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,6461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0110
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.385,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,62
|Açılış
|: 2.384,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.388,61
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.491.320
|% 10,00
|
|EKIZ
|63,80
|2.118.019
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|22.282.975
|% 10,00
|
|BERA
|19,92
|446.845.355
|% 9,99
|
|CASA
|97,15
|5.090.686
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.260.683
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|TRILC
|17,13
|278.544.232
|% -4,25
|
|PRZMA
|53,70
|35.007.518
|% -3,07
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|ODINE
|68,50
|2.792.882.298
|% -2,00
|
|PGSUS
|848,50
|2.683.397.618
|% 6,93
|
|BIMAS
|405,00
|2.364.986.557
|% 6,58
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.070.641.715
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.524.032
|% 4,07
|
|HALKB
|15,05
|1.826.620.818
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9466
|31,9578
|% 0,19
|
|Euro
|34,6232
|34,6461
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,1886
|40,3901
|% 0,48
|
|Frank
|35,3345
|35,5116
|% 0,67
|
|Riyal
|8,4898
|8,5323
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,28
|27,32
|% 0,66
|
|Platin
|926,69
|928,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,92
|1.007,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,19
|91,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.321,52
|2.321,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA