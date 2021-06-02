***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.06.2021 16:29
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/05/2021
Tescil Tarihi
02/06/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02/06/2021 - 10340
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 02 Haziran 2021 tarihinde tescil, 02 Haziran 2021 tarih ve 10340 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939629
BIST
16:591.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
16:598,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0869
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
16:5910,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0983
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
16:59526,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 526,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DESA
|12,32
|10.329.086
|% 10,00
|
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.606.747
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|MRGYO
|1,26
|14.580.938
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,61
|15.228.399
|% -9,82
|
|DARDL
|19,07
|27.764.956
|% -9,10
|
|METUR
|25,10
|35.450.318
|% -9,06
|
|OYAYO
|8,21
|12.867.408
|% -7,44
|
|SASA
|36,02
|1.477.835.162
|% 6,25
|
|THYAO
|13,64
|1.321.294.875
|% 1,11
|
|GARAN
|8,06
|1.156.761.507
|% -0,49
|
|TUPRS
|101,60
|744.769.211
|% 3,04
|
|PETKM
|6,39
|744.179.074
|% 2,57
|
|YKBNK
|2,20
|582.983.590
|% -0,45
|
|ODAS
|2,14
|343.451.507
|% 2,88
|
|GARAN
|8,06
|1.156.761.507
|% -0,49
|
|PETKM
|6,39
|744.179.074
|% 2,57
|
|TSKB
|1,38
|137.690.246
|% 1,47
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6042
|8,6059
|% 1,02
|
|Euro
|10,4994
|10,5070
|% 0,94
|
|Sterlin
|12,1399
|12,2008
|% 1,01
|
|Frank
|9,5225
|9,5798
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2848
|2,2963
|% 0,89
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|3,97
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,58
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,08
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,32
|
Seans Raporu
16:59
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