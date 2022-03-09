***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2022 11:32
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08/03/2022 tarih ve 623 sayılı kararına istinaden, Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi için Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008649
BIST
11:202.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 40,02
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.053
En Düşük
2.033
11:2014,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1918
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:2016,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2612
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:20962,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,63
|Açılış
|: 962,64
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
964,26
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:20
|GZNMI
|16,94
|130.946
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|251.257
|% 9,94
|
|AVOD
|1,88
|40.150.702
|% 9,30
|
|SASA
|55,45
|737.244.788
|% 9,26
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,43
|3.905.175
|% -3,65
|
|YUNSA
|14,44
|12.423.298
|% -3,60
|
|BRLSM
|9,31
|8.030.662
|% -3,52
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|THYAO
|26,38
|1.809.598.623
|% 4,27
|
|KRDMD
|15,00
|1.209.426.515
|% 2,81
|
|KOZAL
|145,50
|1.086.204.912
|% 0,62
|
|SISE
|13,44
|868.166.002
|% 4,11
|
|SASA
|55,45
|737.244.788
|% 9,26
|
|KRDMD
|15,00
|1.209.426.515
|% 2,81
|
|THYAO
|26,38
|1.809.598.623
|% 4,27
|
|SISE
|13,44
|868.166.002
|% 4,11
|
|YKBNK
|3,66
|196.389.645
|% 1,10
|
|ODAS
|1,45
|76.664.745
|% 2,11
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6303
|14,6424
|% 1,33
|
|Euro
|16,0393
|16,0656
|% 1,65
|
|Sterlin
|19,1610
|19,2571
|% 1,46
|
|Frank
|15,6994
|15,7940
|% 1,28
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 1,27
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.045
|-5,88
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,55
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|0,18
|
|B. Petrol
|129
|129
|1,16
|