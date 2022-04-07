***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2022 13:01
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29/03/2022
Tescil Tarihi
06/04/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07/04/2022 - 10554
Açıklamalar
Şirketimizin 29/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 06/04/2022 tarihinde tescil, 07/04/2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016903
BIST
14:012.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 21,16
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0114,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0565
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7624
En Düşük
14,7005
14:0116,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0707
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:01914,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,39
|Açılış
|: 914,04
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KLKIM
|20,50
|135.273.078
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.892.940
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.342.109
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,56
|19.025.310
|% -7,66
|
|SANEL
|5,51
|806.110
|% -5,81
|
|UFUK
|17,59
|54.040
|% -3,19
|
|KAPLM
|58,15
|3.452.166
|% -3,08
|
|IDEAS
|24,76
|57.197.707
|% -2,67
|
|KRDMD
|15,70
|1.182.026.466
|% 1,49
|
|ASELS
|26,06
|1.094.176.802
|% 2,04
|
|THYAO
|34,68
|988.565.011
|% 0,17
|
|GARAN
|12,51
|828.833.327
|% 0,81
|
|AKBNK
|7,90
|823.772.748
|% 2,73
|
|ODAS
|2,09
|485.579.420
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|767.406.255
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|823.772.748
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,30
|118.009.981
|% 2,36
|
|VAKBN
|3,77
|306.642.590
|% 1,62
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7569
|14,7624
|% 0,38
|
|Euro
|16,0946
|16,1041
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2276
|19,3240
|% 0,31
|
|Frank
|15,7469
|15,8418
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9218
|3,9414
|% 0,30
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,11
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-6,99
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-3,38
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|