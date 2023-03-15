***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2023 11:48
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15/03/2023 tarih ve 651 sayılı kararına istinaden Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124912
BIST
13:265.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -47,20
|Açılış
|: 5.224
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|Önceki Kapanış
|: 5.207
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5.239
En Düşük
5.146
13:2618,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2620,1929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1728
|Açılış
|: 20,4800
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|Önceki Kapanış
|: 20,5400
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20,7218
En Düşük
20,1830
13:261.164,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.164,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9792
|18,9839
|% 0,05
|
|Euro
|20,1788
|20,1874
|% -0,88
|
|Sterlin
|22,9344
|23,0495
|% -0,30
|
|Frank
|20,5759
|20,6999
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0389
|5,0642
|% 0,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.867
|7.915
|1,00
|
|Yarım
|3.844
|3.873
|1,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|0,26
|