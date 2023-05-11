***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2023 09:53
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2023 / 26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
10.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.05.2023 / 10828
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 10.05.2023 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2023 tarihli 10828 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150327
BIST
10:114.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 39,59
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.535
En Düşük
4.492
10:1119,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,6730
En Düşük
19,5155
10:1121,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0693
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5654
En Düşük
21,3577
10:111.272,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.272,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.272,17
BIST En Aktif Hisseler10:09
|OZRDN
|13,97
|2.425.849
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,32
|3.865.915
|% 9,99
|
|YAPRK
|38,18
|3.435.852
|% 9,97
|
|KLSYN
|3,00
|3.922.965
|% 8,30
|
|ULAS
|16,50
|397.285
|% 7,00
|
|ARSAN
|7,20
|272.671
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|848.651
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|5.732.944
|% -9,98
|
|TBORG
|31,58
|572.956
|% -9,98
|
|MNDRS
|5,74
|25.294.739
|% -9,89
|
|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
|
|KCHOL
|89,45
|196.944.897
|% 1,82
|
|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
|
|THYAO
|126,80
|110.709.254
|% 0,00
|
|SISE
|37,06
|107.686.126
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
|
|ZOREN
|4,69
|59.339.223
|% 4,45
|
|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
|
|EKGYO
|5,50
|33.918.202
|% 0,92
|
|HALKB
|10,93
|64.055.432
|% 6,12
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5344
|19,5600
|% 0,11
|
|Euro
|21,3678
|21,3726
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5381
|24,6612
|% -0,19
|
|Frank
|21,7977
|21,9290
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1974
|5,2235
|% 0,10
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.618
|4.775
|39,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.380
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,50
|