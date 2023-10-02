***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.10.2023 16:38
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023-28.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.09.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadili hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 02.10.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.10.2023 tarih ve 10926 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Güncel esas sözleşme ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198686
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0905
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
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27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1263
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.618,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.618,23
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|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|572,40
|197.584.291
|% 9,99
|
|AKCNS
|182,00
|389.447.573
|% 4,78
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AKGRT
|7,68
|252.322.246
|% -1,54
|
|AGYO
|7,63
|28.934.689
|% 1,33
|
|AKENR
|6,15
|238.353.046
|% 1,99
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ALARK
|128,50
|1.678.142.250
|% 3,80
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ASELS
|41,54
|3.247.064.766
|% 1,81
|
|DOHOL
|13,93
|1.068.132.107
|% 4,27
|
|ENKAI
|35,06
|1.631.399.524
|% 0,69
|
|CIMSA
|40,44
|1.800.249.584
|% -2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4534
|27,4857
|% 0,38
|
|Euro
|28,8479
|28,8895
|% -0,41
|
|Sterlin
|33,1906
|33,3570
|% -0,32
|
|Frank
|29,7893
|29,9687
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2983
|7,3349
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-17,22
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|18,75
|18,79
|-0,76
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-1,06
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