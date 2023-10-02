***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023-28.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.09.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadili hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 02.10.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.10.2023 tarih ve 10926 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Güncel esas sözleşme ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198686BIST