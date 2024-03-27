***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.03.2024 09:41
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" başlıklı 8. maddesindeki "Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir" bölümünün "Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en çok 8 (sekiz) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kuruluna aittir." şeklinde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Bu işlem kapsamında 26.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262985
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