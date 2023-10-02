***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
02.10.2023 16:39
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023-28.09.2023
Açıklamalar
Şİrketimiz sermayesinin 250.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılması sonrası Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" balıklı 6'ıncı maddesinin tadili hususu İstanbul Ticart Sicil Müdürlüğğünce 02.10.2023 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.10.2023 tari ve 10926 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Tadil sonrası güncellenen esas sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/10/2023 02/10/2023 10926
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198697
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0905
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1263
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.618,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.618,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|572,40
|197.584.291
|% 9,99
|
|AKCNS
|182,00
|389.447.573
|% 4,78
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AKGRT
|7,68
|252.322.246
|% -1,54
|
|AGYO
|7,63
|28.934.689
|% 1,33
|
|AKENR
|6,15
|238.353.046
|% 1,99
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ALARK
|128,50
|1.678.142.250
|% 3,80
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ASELS
|41,54
|3.247.064.766
|% 1,81
|
|DOHOL
|13,93
|1.068.132.107
|% 4,27
|
|ENKAI
|35,06
|1.631.399.524
|% 0,69
|
|CIMSA
|40,44
|1.800.249.584
|% -2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4534
|27,4857
|% 0,38
|
|Euro
|28,8479
|28,8895
|% -0,41
|
|Sterlin
|33,1906
|33,3570
|% -0,32
|
|Frank
|29,7893
|29,9687
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2983
|7,3349
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-17,22
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|18,75
|18,79
|-0,76
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-1,06
|