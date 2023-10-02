***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023-28.09.2023AçıklamalarŞİrketimiz sermayesinin 250.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılması sonrası Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" balıklı 6'ıncı maddesinin tadili hususu İstanbul Ticart Sicil Müdürlüğğünce 02.10.2023 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.10.2023 tari ve 10926 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Tadil sonrası güncellenen esas sözleşme ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 02/10/2023 02/10/2023 10926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198697BIST