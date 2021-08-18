***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 18:16
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2021-30/06/2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959061
BIST
16:351.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,62
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:358,5191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:359,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0724
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:35489,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,84
|Açılış
|: 489,50
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DMSAS
|8,04
|113.586.732
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.528.340
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,30
|2.653.242
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,70
|91.812.087
|% 12,99
|
|ESCAR
|20,24
|91.584.732
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,53
|37.633.782
|% -7,55
|
|BRYAT
|385,00
|104.854.215
|% -7,34
|
|ALKIM
|15,56
|112.842.258
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.642.100
|% -6,67
|
|GARAN
|9,29
|705.447.148
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,71
|532.410.455
|% -4,10
|
|SISE
|8,70
|482.890.614
|% 0,93
|
|THYAO
|12,25
|479.217.090
|% 0,00
|
|EREGL
|18,59
|443.031.920
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,86
|370.740.833
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|149.256.758
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|224.483.848
|% -1,54
|
|GARAN
|9,29
|705.447.148
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,71
|532.410.455
|% -4,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5168
|8,5191
|% 0,84
|
|Euro
|9,9788
|9,9873
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6237
|11,6819
|% 0,32
|
|Frank
|9,2474
|9,3031
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2656
|2,2770
|% 0,86
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,51
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,61
|