***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023AçıklamalarREYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİC A.Ş. 2022 YILI REVİZE EDİLMİŞ FAALİYET RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188856BIST