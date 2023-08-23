***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
23.08.2023 23:53
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Açıklamalar
REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK TİC A.Ş. 2022 YILI REVİZE EDİLMİŞ FAALİYET RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188856
BIST
'
17:577.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -106,02
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5725,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3442
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5728,1461
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -1,3802
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:571.594,28
En Yüksek
|Değişim
|: -4,78%
|| -79,95
|Açılış
|: 1.594,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.867.063
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.892.455.741
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.744.900.488
|% -13,11
|
|DOBUR
|61,65
|49.659.743
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.087.040
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.762.426
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|814.780.513
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|THYAO
|230,70
|13.255.775.369
|% -3,75
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.688.334.560
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|EKGYO
|8,40
|5.444.575.987
|% -6,46
|
|SKBNK
|4,13
|2.336.251.645
|% 5,09
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8360
|25,8958
|% -4,76
|
|Euro
|28,0469
|28,0972
|% -4,84
|
|Sterlin
|32,4900
|32,6530
|% -5,76
|
|Frank
|29,0897
|29,2649
|% -5,68
|
|Riyal
|6,8439
|6,8782
|% -5,27
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|6,01
|
|Altın Gr.
|1.592
|1.593
|-81,66
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.803
|11.065
|-299,00
|
|Yarım
|5.418
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|-1,14
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-0,30
|
Seans Raporu
17:55
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17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
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17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
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17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL