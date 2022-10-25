***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.303.034.627 702.766.438 521.215.702 235.647.417Satışların Maliyeti-756.218.425 -501.109.599 -305.931.445 -165.288.242TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)546.816.202 201.656.839 215.284.257 70.359.175Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)546.816.202 201.656.839 215.284.257 70.359.175Genel Yönetim Giderleri-46.266.304 -15.662.211 -15.609.491 -4.041.308Pazarlama Giderleri-2.951.386 -1.838.677 -1.096.062 -741.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler40.949.767 57.807.739 135.958.302 11.378.385Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.703.277 -45.096.306 -6.155.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)488.845.002 196.867.384 334.537.006 70.798.381Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.061.498 1.360.942 1.279.694 156.403Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8.688.569 1.831.017 3.261.266 1.593.794FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)502.595.069 200.059.343 339.077.966 72.548.578Finansman Gelirleri211.985.769 52.701.134 61.934.654 15.988.183Finansman Giderleri-459.075.190 -230.515.339 -280.317.777 -46.022.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)255.505.648 22.245.138 120.694.843 42.514.156Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.223.167 106.900 -9.068.422 -1.855.797Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.405.207 -5.493.840 -1.548.161 -1.851.361Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.817.960 5.600.740 -7.520.261 -4.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)231.282.481 22.352.038 111.626.421 40.658.359DÖNEM KARI (ZARARI)231.282.481 22.352.038 111.626.421 40.658.359Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 6.496.065 0 14.335.923Ana Ortaklık Payları231.282.481 15.855.973 111.626.421 26.322.436Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.616.440 56.888.144Dönem Karı (Zararı)231.282.480 22.352.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.225.014 114.680.236Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.682.998 55.189.992Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.477.818 3.640.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.837.954Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24.477.818 1.678.998Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler123.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler437.983Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-631.379Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.069.362Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler58.957.438Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7.064.198 -1.831.017İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7.064.198 -1.831.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-106.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.360.942Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-246.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.891.054 -68.104.446Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-15.186Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-335.610.360 -4.686.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-653.330İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-335.610.360 -4.033.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.522.697 -6.429.868İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.869.651İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.522.697 -2.560.217Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.063.081 3.570.995Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.980.684Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.650.629 -23.038.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.618.954İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.650.629 -1.419.174Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.480.264Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler236.458.310 -7.518.277İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-15.771.792İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)236.458.310 8.253.515Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.567.516İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.849.249 -12.959.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-35.849.249 -12.959.175Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları167.616.440 68.927.828Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.424.520Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.615.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-672.697.883 -249.304.063Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.400.384Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.400.384Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-672.697.883 -32.965.156Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-672.697.883 -32.965.156Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-227.739.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI451.303.287 326.010.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri338.445.616 496.457.775Kredilerden Nakit Girişleri338.445.616 496.457.775Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.759.107 -398.962.191Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.759.107 -398.962.191Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)211.616.778 228.514.692YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.778.156 133.594.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.778.156 133.594.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ440.060.893 285.290.198DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ386.282.737 418.884.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri386.282.737 440.060.893Finansal Yatırımlar4.981.872 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar4.981.872Ticari Alacaklar264.973.066 111.117.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.628.538 1.156.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar251.344.528 109.960.967Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar14.306.352 18.658.799İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.358.575 9.525.323İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.947.777 9.133.476Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar12.136.124 4.277.651Peşin Ödenmiş Giderler38.897.628 6.837.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.897.628 6.837.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.588.367 6.961.647Diğer Dönen Varlıklar5.821.602 21.041.309İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.821.602 21.041.309ARA TOPLAM737.987.748 608.955.697TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR737.987.748 608.955.697DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7.725.746 1.537.422İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.725.746 1.537.422Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar34.978.515 29.773.907Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar72.092.480 77.159.566Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.275.121.883 1.217.393.088Maddi Duran Varlıklar2.013.269.696 1.419.316.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar846.811 69.039Lisanslar846.811 69.039Peşin Ödenmiş Giderler30.062.578 34.254.518Ertelenmiş Vergi Varlığı7.319.145Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.441.416.854 2.779.503.938TOPLAM VARLIKLAR4.179.404.602 3.388.459.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar188.738.494 287.497.601İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar188.738.494 287.497.601Banka Kredileri188.738.494 287.497.601İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları640.229.923 679.356.463İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları640.229.923 679.356.463Banka Kredileri592.773.545 651.842.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.456.378 27.513.995İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar92.423.691 59.740.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28.658.039 7.673.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar63.765.652 52.067.130Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.817.638 2.674.875Diğer Borçlar83.624.452 34.922.579İlişkili Taraflara Diğer Borçlar44.832.650 15.742.321İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar38.791.802 19.180.258Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)185.580 758.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)185.580 758.727Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.136.442 59.310Kısa Vadeli Karşılıklar3.085.182 1.129.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.085.182 1.129.092Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.033.241.402 1.066.139.409TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.033.241.402 1.066.139.409UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.341.828.018 964.255.862İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.341.828.018 964.255.862Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar13.356.256 15.388.557İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.790.371 1.718.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.565.885 13.670.441Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)145.220 58.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)145.220 58.212Uzun Vadeli Karşılıklar32.984.614 31.669.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.034.784 7.525.130Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21.949.830 24.143.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü147.367.497 144.495.239Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.535.681.605 1.155.866.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.568.923.007 2.222.006.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.217.557.830 934.348.604Ödenmiş Sermaye250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları40.859Geri Alınmış Paylar (-)-5.964.030 -5.964.030Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.201.938Paylara İlişkin Primler (İskontolar)538.272 614.260Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.872.735 -2.391.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)861.345.737 790.144.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)767.658.133 764.349.787Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar93.687.604 26.145.646Diğer Kazançlar (Kayıplar)-351.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30.806.642 54.448.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-147.578.536 -93.661.923Net Dönem Karı veya Zararı231.282.480 -57.678.957Kontrol Gücü Olmayan Paylar392.923.765 232.104.643TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.610.481.595 1.166.453.247TOPLAM KAYNAKLAR4.179.404.602 3.388.459.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler119.350.000 40.859 -2.177.230 -780.673 1.496.792 53.347.986 -98.670.106 -20.702.370 437.347.070 145.554.895 582.901.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.781.591 -22.483.961 20.702.370 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-617.295 15.855.973 15.238.678 6.496.065 21.734.743Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı384.649.999 384.649.999 384.649.999Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları385.441.812 0Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-97.864.692 -353.528 1.220 40.671 866.747 -97.309.582 97.309.582 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-156.135.307 -3.786.800 1.589.490 2.005.209 -2.251.888 -158.579.296 -1.201.938 -159.781.234Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 40.859 -5.964.030 1.235.962 -780.673 385.443.032 920.168 57.134.786 -122.539.208 15.855.973 581.346.869 248.158.604 829.505.473Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 -5.964.030 655.119 -3.593.775 764.349.787 25.794.252 54.448.131 -93.661.923 -57.678.957 934.348.604 232.104.643 1.166.453.247Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler57.678.957 57.678.957 160.819.122 218.498.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-116.847 721.040 3.308.346 67.893.352 -23.641.489 -53.916.613 231.282.480 225.530.269 225.530.269Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler250.000.000 -5.964.030 538.272 -2.872.735 767.658.133 93.687.604 30.806.642 -147.578.536 231.282.480 1.217.557.830 392.923.765 1.610.481.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)231.282.481 22.352.038 111.626.421 40.658.359DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.623.770 -617.295 3.388.095 1.584Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.308.346 3.308.346Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları351.394 -808.059 79.749 2.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.964.030 190.764 0 -450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.964.030 190.764 -450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.623.770 -617.295 3.388.095 1.584TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)240.906.251 21.734.743 115.014.516 40.659.943Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 6.496.065 0 14.335.923Ana Ortaklık Payları240.906.251 15.238.678 115.014.516 26.324.020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074149BIST