***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 18:26
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.303.034.627 702.766.438 521.215.702 235.647.417
Satışların Maliyeti
-756.218.425 -501.109.599 -305.931.445 -165.288.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
546.816.202 201.656.839 215.284.257 70.359.175
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
546.816.202 201.656.839 215.284.257 70.359.175
Genel Yönetim Giderleri
-46.266.304 -15.662.211 -15.609.491 -4.041.308
Pazarlama Giderleri
-2.951.386 -1.838.677 -1.096.062 -741.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40.949.767 57.807.739 135.958.302 11.378.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.703.277 -45.096.306 -6.155.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
488.845.002 196.867.384 334.537.006 70.798.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.061.498 1.360.942 1.279.694 156.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8.688.569 1.831.017 3.261.266 1.593.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
502.595.069 200.059.343 339.077.966 72.548.578
Finansman Gelirleri
211.985.769 52.701.134 61.934.654 15.988.183
Finansman Giderleri
-459.075.190 -230.515.339 -280.317.777 -46.022.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
255.505.648 22.245.138 120.694.843 42.514.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.223.167 106.900 -9.068.422 -1.855.797
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.405.207 -5.493.840 -1.548.161 -1.851.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.817.960 5.600.740 -7.520.261 -4.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
231.282.481 22.352.038 111.626.421 40.658.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
231.282.481 22.352.038 111.626.421 40.658.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.496.065 0 14.335.923
Ana Ortaklık Payları
231.282.481 15.855.973 111.626.421 26.322.436
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.616.440 56.888.144
Dönem Karı (Zararı)
231.282.480 22.352.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.225.014 114.680.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.682.998 55.189.992
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.477.818 3.640.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.837.954
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.477.818 1.678.998
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
437.983
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-631.379
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.069.362
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.957.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.064.198 -1.831.017
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7.064.198 -1.831.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-106.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.360.942
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-246.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.891.054 -68.104.446
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.610.360 -4.686.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-653.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-335.610.360 -4.033.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.522.697 -6.429.868
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.869.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.522.697 -2.560.217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.063.081 3.570.995
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.980.684
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.650.629 -23.038.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.618.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.650.629 -1.419.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.480.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
236.458.310 -7.518.277
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.771.792
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
236.458.310 8.253.515
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.567.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.849.249 -12.959.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.849.249 -12.959.175
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.616.440 68.927.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.424.520
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.615.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-672.697.883 -249.304.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400.384
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-672.697.883 -32.965.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-672.697.883 -32.965.156
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-227.739.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
451.303.287 326.010.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
338.445.616 496.457.775
Kredilerden Nakit Girişleri
338.445.616 496.457.775
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.759.107 -398.962.191
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.759.107 -398.962.191
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
211.616.778 228.514.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.778.156 133.594.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.778.156 133.594.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
440.060.893 285.290.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
386.282.737 418.884.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
386.282.737 440.060.893
Finansal Yatırımlar
4.981.872 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
4.981.872
Ticari Alacaklar
264.973.066 111.117.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.628.538 1.156.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
251.344.528 109.960.967
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
14.306.352 18.658.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.358.575 9.525.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.947.777 9.133.476
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12.136.124 4.277.651
Peşin Ödenmiş Giderler
38.897.628 6.837.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.897.628 6.837.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.588.367 6.961.647
Diğer Dönen Varlıklar
5.821.602 21.041.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.821.602 21.041.309
ARA TOPLAM
737.987.748 608.955.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
737.987.748 608.955.697
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.725.746 1.537.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.725.746 1.537.422
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
34.978.515 29.773.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
72.092.480 77.159.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.275.121.883 1.217.393.088
Maddi Duran Varlıklar
2.013.269.696 1.419.316.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
846.811 69.039
Lisanslar
846.811 69.039
Peşin Ödenmiş Giderler
30.062.578 34.254.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.319.145
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.441.416.854 2.779.503.938
TOPLAM VARLIKLAR
4.179.404.602 3.388.459.635
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.738.494 287.497.601
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.738.494 287.497.601
Banka Kredileri
188.738.494 287.497.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
640.229.923 679.356.463
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
640.229.923 679.356.463
Banka Kredileri
592.773.545 651.842.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.456.378 27.513.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
92.423.691 59.740.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28.658.039 7.673.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
63.765.652 52.067.130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.817.638 2.674.875
Diğer Borçlar
83.624.452 34.922.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44.832.650 15.742.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.791.802 19.180.258
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
185.580 758.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
185.580 758.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.136.442 59.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.085.182 1.129.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.085.182 1.129.092
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.033.241.402 1.066.139.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.033.241.402 1.066.139.409
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.341.828.018 964.255.862
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.341.828.018 964.255.862
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
13.356.256 15.388.557
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.790.371 1.718.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.565.885 13.670.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.220 58.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
145.220 58.212
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.984.614 31.669.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.034.784 7.525.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21.949.830 24.143.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
147.367.497 144.495.239
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.535.681.605 1.155.866.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.568.923.007 2.222.006.388
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.217.557.830 934.348.604
Ödenmiş Sermaye
250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
40.859
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.964.030 -5.964.030
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.201.938
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
538.272 614.260
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.872.735 -2.391.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
861.345.737 790.144.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
767.658.133 764.349.787
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
93.687.604 26.145.646
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-351.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.806.642 54.448.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-147.578.536 -93.661.923
Net Dönem Karı veya Zararı
231.282.480 -57.678.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
392.923.765 232.104.643
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.610.481.595 1.166.453.247
TOPLAM KAYNAKLAR
4.179.404.602 3.388.459.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
119.350.000 40.859 -2.177.230 -780.673 1.496.792 53.347.986 -98.670.106 -20.702.370 437.347.070 145.554.895 582.901.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.781.591 -22.483.961 20.702.370 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-617.295 15.855.973 15.238.678 6.496.065 21.734.743
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
384.649.999 384.649.999 384.649.999
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
385.441.812 0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-97.864.692 -353.528 1.220 40.671 866.747 -97.309.582 97.309.582 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-156.135.307 -3.786.800 1.589.490 2.005.209 -2.251.888 -158.579.296 -1.201.938 -159.781.234
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 40.859 -5.964.030 1.235.962 -780.673 385.443.032 920.168 57.134.786 -122.539.208 15.855.973 581.346.869 248.158.604 829.505.473
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -5.964.030 655.119 -3.593.775 764.349.787 25.794.252 54.448.131 -93.661.923 -57.678.957 934.348.604 232.104.643 1.166.453.247
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
57.678.957 57.678.957 160.819.122 218.498.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.847 721.040 3.308.346 67.893.352 -23.641.489 -53.916.613 231.282.480 225.530.269 225.530.269
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -5.964.030 538.272 -2.872.735 767.658.133 93.687.604 30.806.642 -147.578.536 231.282.480 1.217.557.830 392.923.765 1.610.481.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
231.282.481 22.352.038 111.626.421 40.658.359
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.623.770 -617.295 3.388.095 1.584
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.308.346 3.308.346
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
351.394 -808.059 79.749 2.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.964.030 190.764 0 -450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.964.030 190.764 -450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.623.770 -617.295 3.388.095 1.584
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.906.251 21.734.743 115.014.516 40.659.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.496.065 0 14.335.923
Ana Ortaklık Payları
240.906.251 15.238.678 115.014.516 26.324.020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074149
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