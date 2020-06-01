***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.05.2020Genel Kurul Tarihi 24.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,5 - 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,11 - 2019 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Şirket ortaklarının, 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,13 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Reysas Davet ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Reysas Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Reysas Ek Açıklama.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 28/05/2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848009BIST